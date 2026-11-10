Bahri заявила про координацію танкерів у протоці з військовими США — OilPrice

Саудівська судноплавна компанія Bahri координує проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку з військовими США. Про це президент Bahri Ship Management Халід Альхаммад заявив на заході в Дубаї, повідомляє OilPrice.

Транзит через протоку

За словами Альхаммада, компанія працює зі Сполученими Штатами на урядовому рівні, щоб підтримати транзит через Ормузьку протоку. Він зазначив, що Bahri та інші перевізники змушені продовжувати доставляти нафту замовникам, попри ризики на маршруті.

Саудівська Аравія водночас нарощує завантаження та експорт через порт Янбу на Червоному морі, а також прагне збільшити відвантаження з Перської затоки через Ормузьку протоку. Танкерний флот Bahri перевозить більшість саудівської сирої нафти на експорт.

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Зростання доходів і безпекові інциденти

Минулого місяця Bahri повідомила, що її чистий прибуток у третьому кварталі зріс у десять разів порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Порівняно з другим кварталом прибуток збільшився на 85%. Компанія пояснила це активізацією операційної діяльності та зростанням світових ставок фрахту.

Підрозділ Bahri Oil у третьому кварталі збільшив виручку на 3,2 млрд доларів, або 12 млрд саудівських ріялів, у річному вимірі. Генеральний директор Bahri Ахмед Алі Аль-Субаї також заявив, що кілька суден компанії у третьому кварталі зазнали впливу безпекових інцидентів, зокрема атак, унаслідок яких загинули двоє членів екіпажу.

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