Байден скоротить публічні розмови через лікування раку — Jerusalem Post

Експрезидент США Джо Байден заявив, що лікування раку часом сповільнює його, тому він зменшить кількість запланованих публічних розмов про мемуари Promise Me, America. Вихід книжки запланований на 17 листопада. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на допис Байдена в X.

Реакція на лікування

Байден зазначив, що його лікарі й надалі схвально оцінюють реакцію на лікування. Водночас він визнав, що життя з хворобою має труднощі.

«Деякі дні кращі за інші. Це мене не зупинило. Але іноді це мене сповільнює», — написав Байден. Він додав, що не зможе провести стільки розмов про книжку, скільки сподівався.

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Мемуари про президентство

За словами Байдена, діагноз йому поставили під час роботи над мемуарами. У книжці він розповідає про своє президентство, ухвалені рішення та роль Америки у світі.

Експрезидент подякував людям за молитви й побажання добра. Також він згадав пораду свого батька: коли тебе збивають з ніг, потрібно підвестися.

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