Байден звинуватив Нетаньягу в порожніх обіцянках — Jerusalem Post

Експрезидент США Джо Байден у мемуарах звинуватив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в ігноруванні американських закликів зменшити кількість жертв серед цивільних у Газі, порожніх обіцянках і пріоритеті власних політичних інтересів. Як повідомляє Jerusalem Post, уривки з книжки Байдена CNN оприлюднив у п’ятницю.

Закиди щодо війни в Газі

У мемуарах Promise Me, America Байден написав, що від початку війни закликав Ізраїль уживати запобіжних заходів для зменшення страждань цивільного населення. За його словами, Нетаньягу визнавав, що збільшення кількості загиблих палестинців шкодить іміджу Ізраїлю та підтримці війни у США, однак дії ізраїльської сторони не змінювалися.

Байден також поставив під сумнів надійність ізраїльського прем’єра. Він стверджує, що Нетаньягу давав обіцянки, яких не мав можливості або наміру виконувати. Колишній президент написав, що його засмучувала нездатність Нетаньягу діяти як державного діяча й зважати на довгострокові інтереси Ізраїлю, а не лише на короткострокові політичні потреби.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Описані суперечки

Розповідь Байдена доповнює мемуари колишніх посадовців його адміністрації про напружені відносини з Нетаньягу під час війни. Бретт Макгерк, який очолював переговори щодо заручників, у своїй книзі Brink згадував про конфронтацію Байдена з Нетаньягу після ізраїльського удару в Газі у квітні 2024 року. Тоді загинули семеро працівників гуманітарної організації World Central Kitchen.

Макгерк також описував розбіжності щодо вбивства політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані в липні 2024 року. За його викладом, Нетаньягу вважав, що це може посилити позиції Ізраїлю, тоді як Байден побоювався ризику для переговорів про звільнення заручників. Водночас Макгерк покладав основну відповідальність за глухий кут у переговорах на ХАМАС.

Радник Камали Гарріс із національної безпеки Філ Гордон заявляв, що Нетаньягу в липні 2024 року висунув додаткові вимоги, які приблизно на шість місяців відтермінували угоду. Водночас Гордон наголошував, що неможливо достеменно визначити, чи привела б більша гнучкість ізраїльського прем’єра до домовленості того літа. Вихід 480-сторінкових мемуарів Байдена запланований на 17 листопада.

Читай нас у