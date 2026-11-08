Баєр обіграв Кельн 2:1 і піднявся на п’яте місце Бундесліги — Der Spiegel

У Кельні, Німеччина, «Баєр» із Леверкузена переміг місцевий «Кельн» з рахунком 2:1 у матчі футбольної Бундесліги. Виїзна перемога дозволила леверкузенському клубу піднятися на п’яту позицію турнірної таблиці, яку він раніше втратив після поразок від «Гоффенгайма» та «Штутгарта», повідомляє Der Spiegel.

Швидкий гол Гарсії

Гості відкрили рахунок уже на сьомій хвилині. Пауль Окон-Енгстлер порушив правила проти Патріка Шика приблизно за 20 метрів від воріт «Кельна», а Алейш Гарсія прямим ударом зі штрафного влучив у верхній кут. Голкіпер господарів Марвін Швебе запізно побачив м’яч через додаткову стінку, яку поставили футболісти «Баєра».

До цього Швебе зупинив Шика, який на четвертій хвилині міг забити свій восьмий гол у сезоні. Після кутового воротар також упорався з ударами Ібрагіма Мази та Маліка Тіллмана. «Кельн» відповів моментом Себастьяна Себулонсена, але голкіпер «Баєра» Марк Флеккен відбив м’яч ногою.

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Гол братів Ель-Мала не врятував Кельн

На початку другого тайму Мікі Мур із «Кельна» отримав жовту картку за надто жорсткий вступ у боротьбу. На 49-й хвилині він упав у штрафному майданчику суперника: кельнці вимагали пенальті, а лавка «Баєра» — другої жовтої картки за ймовірну симуляцію. На полі виникла сутичка, однак арбітр Фелікс Цваєр після консультації з VAR не став карати Мура.

На 82-й хвилині гол Шика скасували через гру рукою. Через чотири хвилини чеський нападник забив ударом у дальній кут, і цей м’яч зарахували. У компенсований час Саїд Ель-Мала скоротив відставання «Кельна», замкнувши подачу свого брата Малека. «Кельн» не перемагає в Бундеслізі чотири матчі поспіль і посідає 15-те місце.

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