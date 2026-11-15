Бахрейн оголосив дві тривоги на тлі заяви Ірану про атаку на базу США — Channel NewsAsia

Бахрейн 15 листопада оголосив дві тривоги через потенційні загрози — перші такі попередження з вересня. Це відбулося на тлі заяви Ірану про атаку на американську військову базу в країні. Міністерство внутрішніх справ Бахрейну закликало громадян і жителів зберігати спокій та прямувати до найближчого безпечного місця.

Заява Ірану про дрони

Як повідомляє Channel NewsAsia, Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про атаку на американську військову базу в Бахрейні у відповідь на дії США, які в Ірані назвали ворожими. Іранський державний телеканал Press TV повідомив, що КВІР нібито запустив шість безпілотників по американському радару протиповітряної оборони на вертолітній базі Аль-Ріфаа в Бахрейні.

Американська та бахрейнська влада одразу не підтвердили повідомлення про цю атаку. Бахрейн є місцем базування П'ятого флоту ВМС США.

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Попередні заяви та бойові дії

За два дні до цього КВІР також заявляв про удар по американському радару раннього попередження в Бахрейні. Американські військові це заперечили, повідомивши, що перехопили два іранські дрони без пошкоджень.

Дипломатичні спроби припинити війну між США та Іраном поки не дали результату. За даними Reuters, президент США Дональд Трамп заявляв, що може утриматися від атаки на Іран, якщо не буде нових провокацій з боку Тегерана або підтримуваних Іраном хуситів у Ємені, однак має намір зберегти американську морську блокаду.

Тим часом коаліція на чолі із Саудівською Аравією повідомила про перехоплення двох балістичних ракет хуситів, запущених у напрямку столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда, а також трьох безпілотників у Східній провінції королівства.

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