Бахрейн поверне посла до Багдада після візиту прем’єра Іраку — The National

Бахрейн вирішив повернути свого посла до Багдада після візиту прем’єр-міністра Іраку Алі аль-Заїді до королівства. Про рішення під час телефонної розмови з главою МЗС Іраку Фуадом Хусейном повідомив міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аз-Заяні, повідомляє The National.

Відновлення дипломатичних контактів

Аз-Заяні високо оцінив поїздку Алі аль-Заїді та заявив, що Манама відновить свого представника в Багдаді. За його словами, це рішення відображає прагнення Бахрейну зміцнювати відносини з Іраком і розширювати можливості для спільної співпраці.

Фуад Хусейн зі свого боку підтвердив зацікавленість Іраку в розвитку двосторонніх відносин із Бахрейном у різних сферах. Міністри також обговорили події в регіоні та наголосили на важливості подальшої координації і консультацій.

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Візит іракського прем’єра

Посол Бахрейну Халід аль-Мансур залишив Багдад у квітні на тлі регіональної напруженості. Тоді Манама викликала тимчасового повіреного у справах Іраку на знак протесту проти атак безпілотниками, здійснених угрупованнями, підтримуваними Іраном. Ці угруповання заявляли, що удари були спрямовані по американських військових базах у Бахрейні.

Візит Алі аль-Заїді до Манами минулого тижня назвали історичним: це була перша поїздка до Бахрейну очільника Іраку після 2003 року. Іракський прем’єр заявив, що прибув для відродження історичних відносин між країнами, а також повідомив про роботу над посиленням економічних і політичних зв’язків. Під час поїздки він зустрівся з наслідним принцом і прем’єр-міністром Бахрейну Салманом бін Хамадом та королем Хамадом, якого запросив відвідати Ірак.

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