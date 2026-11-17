Бахрейн у вівторок заявив, що перехопив іранські повітряні атаки. Перед цим Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про застосування дронів проти американської радарної системи на авіабазі Шейх-Іса в королівстві.

Заява КВІР про удар дронами

За повідомленням Jerusalem Post, КВІР назвав причиною атаки нібито триваючі порушення іранського повітряного простору американськими військовими безпілотниками. Бахрейн є місцем базування П’ятого флоту ВМС США.

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Попередження для мешканців

Раніше у вівторок влада Бахрейну попередила про невизначену загрозу та закликала громадян і жителів прямувати до найближчого безпечного місця. У неділю країна також повідомляла, що її протиповітряна оборона перехопила кілька іранських повітряних атак.

Тоді Тегеран заявляв про запуск шести дронів по американській системі ППО на вертолітній базі Аль-Ріфаа, назвавши це відповіддю на нібито ворожі дії США. Повідомлення про атаки з’явилися на тлі призупинених дипломатичних зусиль щодо припинення американсько-ізраїльської війни проти Ірану, яка, за даними видання, почалася 28 лютого та поширилася регіоном.

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