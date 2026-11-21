Міністерство внутрішніх справ Бахрейну заявило, що іранська атака спричинила пожежу на цивільному промисловому об’єкті в країні. За попередніми даними відомства, є матеріальні збитки, а інформації про постраждалих не надходило.

Ліквідація пожежі

Підрозділи цивільної оборони працювали над тим, щоб узяти пожежу під контроль. МВС не назвало промисловий об’єкт, на якому виникла пожежа. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Повідомлення Fars про удари

Іранське агентство Fars повідомило, що Корпус вартових ісламської революції атакував дві американські бази в Бахрейні — Шейх-Іса та Джуфайр. За версією Fars, атаки були відповіддю на дії, які агентство назвало діями американського ворога.

Раніше того самого дня МВС Бахрейну попередило громадян і жителів країни про потенційну загрозу. Людей закликали зберігати спокій, перейти до найближчого безпечного місця та стежити за оновленнями через офіційні канали.

Читай нас у