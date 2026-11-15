Бахрейн заявив про знищення іранських дронів під час атаки на базу США — France 24

У Бахрейні сили протиповітряної оборони, за заявою країни, знищили кілька іранських безпілотників, які атакували американську базу. Про це 15 листопада повідомив France 24.

Два попередження про загрози

У неділю Бахрейн двічі оголошував попередження про можливі загрози у зв'язку з потенційною небезпекою. За даними телеканалу, це були перші такі попередження, які країна оголошувала від вересня.

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France 24 назвав цей епізод другою атакою із застосуванням іранських дронів за три дні. За даними видання, вона перервала тривалу паузу в ударах під час війни на Близькому Сході.

Дипломатичні зусилля без прориву

Дипломатичні зусилля, спрямовані на завершення конфлікту, що триває майже дев'ять місяців, досі не забезпечили прориву. Водночас спорадичні атаки в регіоні продовжуються. Ситуацію з Тегерана у своєму сюжеті висвітлив кореспондент телеканалу France 24 Реза Саях.

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