Бахрейн закликав жителів укритися через потенційну загрозу — Anadolu Agency
Міністерство внутрішніх справ Бахрейну у вівторок оголосило безпекове попередження через потенційну загрозу та закликало громадян і жителів країни перейти до найближчого безпечного місця. Відомство також попросило людей зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних каналів, повідомляє Anadolu Agency.
Міністерство не уточнило характер або джерело потенційної загрози й не надало інших подробиць.
Повторне попередження
Нове попередження пролунало через два дні після аналогічних повідомлень, поширених у Бахрейні в неділю. Тоді влада заявила, що системи протиповітряної оборони перехопили кілька іранських повітряних атак.
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Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що запустив шість безпілотників по американському радару протиповітряної оборони на вертолітній базі Аль-Ріффа в Бахрейні, де розміщені американські сили.
Заяви Ірану та відповідь США
У п'ятницю КВІР також заявляв про атаку на американський об'єкт раннього радіолокаційного попередження в Бахрейні. Американські військові заперечили ураження цього об'єкта, повідомивши, що перехопили два іранські безпілотники. За їхніми словами, пошкоджень і постраждалих не було.
У Бахрейні базується П'ятий флот ВМС США. Країна зіткнулася з посиленням безпекових занепокоєнь на тлі ескалації напруженості між Вашингтоном і Тегераном.