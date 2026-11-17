Міністерство внутрішніх справ Бахрейну у вівторок оголосило безпекове попередження через потенційну загрозу та закликало громадян і жителів країни перейти до найближчого безпечного місця. Відомство також попросило людей зберігати спокій і стежити за повідомленнями офіційних каналів, повідомляє Anadolu Agency.

Міністерство не уточнило характер або джерело потенційної загрози й не надало інших подробиць.

Повторне попередження

Нове попередження пролунало через два дні після аналогічних повідомлень, поширених у Бахрейні в неділю. Тоді влада заявила, що системи протиповітряної оборони перехопили кілька іранських повітряних атак.

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Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що запустив шість безпілотників по американському радару протиповітряної оборони на вертолітній базі Аль-Ріффа в Бахрейні, де розміщені американські сили.

Заяви Ірану та відповідь США

У п'ятницю КВІР також заявляв про атаку на американський об'єкт раннього радіолокаційного попередження в Бахрейні. Американські військові заперечили ураження цього об'єкта, повідомивши, що перехопили два іранські безпілотники. За їхніми словами, пошкоджень і постраждалих не було.

У Бахрейні базується П'ятий флот ВМС США. Країна зіткнулася з посиленням безпекових занепокоєнь на тлі ескалації напруженості між Вашингтоном і Тегераном.

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