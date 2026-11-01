Бахрейн запропонував регіональну безпекову систему, відкриту для Ірану — Asharq Al-Awsat

Бахрейн на завершальній сесії Манамського діалогу запропонував створити регіональну систему безпеки, відкриту для Ірану за умови поваги до суверенітету держав, свободи судноплавства та відмови від погроз або застосування сили. ОАЕ водночас висловили сподівання на дипломатичний прорив, який допоможе уникнути нового воєнного протистояння між США та Іраном.

Як повідомляє Asharq Al-Awsat, міністр закордонних справ Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид Аль-Заяні заявив, що безпеку в Перській затоці мають формувати самі держави регіону через партнерства, засновані на повазі до суверенітету та невтручанні у внутрішні справи. За його словами, запропонована система має бути взаємопов’язаною та спільною для всіх сусідніх країн, які погодяться з такими правилами.

Аль-Заяні зазначив, що двері для Ірану залишаються відчиненими, як і для інших держав, однак участь у системі передбачає дотримання правил і конкретні дії, а не лише наміри.

Ситуація в Ормузькій протоці

За словами глави МЗС Бахрейну, від початку кризи в Ормузькій протоці приблизно 1 600 суден були затримані, а понад 23 тисячі моряків не могли вільно пересуватися. Він пов’язав перебої в судноплавстві з ризиками для енергетичних ринків, міжнародної торгівлі, а також постачання продовольства і медикаментів.

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Міністр заявив, що обмеження навігації можуть загрожувати продовольчій безпеці до 45 мільйонів людей, переважно в країнах Глобального Півдня. Він наголосив, що жодна держава не має права ставити прохід через міжнародну протоку у залежність від власного дозволу або використовувати його як інструмент політичного й економічного тиску.

Аль-Заяні також згадав резолюцію Ради Безпеки ООН №2817, подану Бахрейном від імені країн Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та Йорданії й, за його словами, підтриману 136 державами. Він закликав створити колективний механізм захисту морської та повітряної навігації, а також розробити принципи, що заборонятимуть використовувати водні шляхи й підводні кабелі як засіб тиску чи погроз.

ОАЕ заявили про готовність до найгіршого сценарію

Дипломатичний радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш заявив, що Абу-Дабі сподівається на успіх дипломатичних зусиль із деескалації між Вашингтоном і Тегераном. Водночас він зазначив, що країна готова до найгіршого розвитку подій.

Гаргаш наголосив, що новий виток війни не відповідає інтересам регіону. Він закликав зміцнювати регіональні партнерства й економічну інтеграцію, поважати суверенітет держав та припинити діяльність угруповань, які, за його словами, підривають безпеку і стабільність.

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