Банда 400 Mawozo в Гаїті запропонувала владі діалог — Taipei Times

Гаїтянська банда 400 Mawozo заявила, що звернулася до Національної комісії з роззброєння, демобілізації та реінтеграції з пропозицією діалогу заради миру, стабільності та національного примирення. Як повідомляє Taipei Times, угруповання передало Associated Press заяву обсягом три сторінки, у якій назвало діалог відповідальним кроком для збереження людських життів, а не капітуляцією.

400 Mawozo, яке називає себе повстанською групою, також заявило про намір узяти участь у мирній демонстрації цього місяця. За твердженням угруповання, це має закласти основу для загальнонаціонального діалогу та мирних переговорів. У заяві банди йдеться, що майбутнє Гаїті не можна будувати лише на протистоянні та військових операціях.

Позиція комісії

Національна комісія з роззброєння, демобілізації та реінтеграції підтвердила, що з нею контактувала людина від імені озброєної групи. Водночас у комісії наголосили, що вона працює разом з офісом прем’єр-міністра, а будь-який діалог з озброєними угрупованнями має відбуватися відповідно до урядової дорожньої карти.

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Представник 400 Mawozo, який говорив анонімно, повідомив AP, що угруповання готове долучитися до мирних переговорів. На запитання щодо готовності скласти зброю він відповів, що роззброєння є процесом. Відповідаючи на запитання, чого домагається угруповання, представник назвав мир і припинення того, що банда вважає міжнародним втручанням.

Операції проти банд

Заява 400 Mawozo пролунала на тлі операцій гаїтянської поліції та іноземних сил проти банд. Прем’єр-міністр Гаїті Алікс Дідьє Фіс-Еме повідомив про загибель ватажка банди, не назвавши його імені. Національна поліція Гаїті уточнила, що під час спільної операції загинув, зокрема, лідер банди Boston, відомий як Матіас, який діяв у контрольованих бандами нетрях Сіте-Солей у Порт-о-Пренсі.

ООН і правозахисні організації звинувачували 400 Mawozo у зґвалтуваннях, убивствах і викраденнях людей, однак угруповання це заперечує. Банда також закликала відповідні військові сили призупинити операції в окремих районах до фактичного початку діалогу про мир і стабільність.

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