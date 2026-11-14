Бангкок прийме перший фінал Eurovision Asia з 11 країнами — BBC News

У Бангкоку, Таїланд, у суботу відбудеться перший гранд-фінал Eurovision Asia — азійської версії міжнародного пісенного конкурсу. У дебютному шоу візьмуть участь представники Таїланду, Малайзії, Філіппін, Вʼєтнаму, Камбоджі, Лаосу, Південної Кореї, Монголії, Бангладеш, Непалу та Бутану. Початок фіналу запланований на 20:30 за місцевим часом.

Як повідомляє BBC News, Європейська мовна спілка запускає конкурс в Азії в рік 70-річчя Eurovision. Ідею такого проєкту обговорювали близько двох десятиліть, однак раніше її не реалізували.

Голосування за моделлю Eurovision

Переможця визначатимуть за системою, подібною до європейського Eurovision: результат на 50% складатиметься з голосів глядачів і на 50% — з оцінок національних журі 11 країн-учасниць. Також передбачено категорію «решта світу». Після реєстрації кожен охочий матиме вісім голосів, але не зможе підтримати представника власної країни та повинен віддати голоси щонайменше трьом іншим учасникам.

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Результати голосування глядачів і журі перетворюватимуть на бали: найпопулярніша пісня в кожній країні отримає 12 балів, а композиція на останньому місці — нуль.

Складнощі напередодні фіналу

За три тижні до фіналу бюджет конкурсу несподівано скоротили на 1 млн доларів США, або 760 тис. фунтів стерлінгів. Через це до Таїланду не привезли багатьох технічних фахівців, знайомих із постановкою Eurovision; також сталося кілька звільнень співробітників. Шанувальники конкурсу критикували звук і освітлення на відео з репетицій.

Серед учасників — 24-річний представник Бутану Туктен Ньєндра з піснею Lhayi Semo («Янгол»), для якого поїздка до Бангкока стала першим виїздом за межі країни та першим авіаперельотом. Малайзію представлятиме Айна Абдул із композицією Bluest Sky, а Філіппіни — 19-річна Кармель Колладо з піснею Sobra-Sobra.

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