У Бангладеш затвердили підвищення мінімальної місячної заробітної плати працівникам швейної галузі на 36% — з 12 500 до 17 000 така, або близько 139 доларів США. Рішення ухвалили 25 листопада після кількох тижнів протестів, під час яких робітники вимагали істотнішого підвищення оплати праці. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення ради з оплати праці

Призначена урядом рада з питань заробітної плати схвалила нову структуру оплати близько другої години ночі після майже 12 годин переговорів між представниками працівників і роботодавців. Шестичленна рада проголосувала чотирма голосами проти двох за мінімальну ставку у 17 000 така. Двоє представників підтримали вимогу працівників встановити мінімальну зарплату на рівні 18 000 така.

Нова система передбачає чотири категорії оплати: працівники четвертої категорії отримуватимуть 17 000 така на місяць, а першої — 21 500 така. Мінімальна ставка для четвертої категорії зросте на 4 500 така порівняно з рівнем, встановленим у 2023 році.

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Протести та втрати виробництва

Спочатку працівники вимагали мінімальну зарплату у 32 000 така, але під час переговорів знизили вимогу до 18 000 така. Власники фабрик спершу пропонували 15 000 така, а згодом підвищили пропозицію до 17 000 така.

Протести призвели до зупинки роботи фабрик, блокування автошляхів і перебоїв у виробництві галузі, де працює понад 4 млн людей. За даними Асоціації виробників та експортерів одягу Бангладеш, 397 фабрик не змогли працювати 24 листопада, ще 84 були закриті за нормою трудового законодавства «немає роботи — немає оплати».

Асоціація також оцінила втрати виробництва на 317 фабриках за 18 днів перебоїв приблизно у 428 млн доларів, а замовлення, які покупці перенесли до інших країн, — у 254 млн доларів. Нова структура зарплат набуде чинності 1 грудня, а працівники, як очікується, отримають підвищену оплату з січня.

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