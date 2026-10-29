Бангладеш закликав Індію почати переговори про нову угоду щодо Гангу — Dawn

Бангладеш звернувся до Індії щодо початку переговорів про нову угоду з розподілу вод Гангу, оскільки термін дії чинного договору спливає 12 грудня. У Дакці побоюються, що відсутність домовленості може поглибити дефіцит прісної води та поставити під загрозу засоби до існування десятків мільйонів людей, повідомляє Dawn.

Угода, укладена 1996 року на 30 років, регулює розподіл води в сухий сезон біля індійської греблі Фаракка, що розташована за 20 кілометрів вище за течією від Бангладеш. Документ не передбачає автоматичного продовження.

Переговори про нову угоду

Радник прем’єр-міністра Бангладеш і голова технічного комітету з питань розподілу води Рашед Аль Махмуд Тітумір заявив, що нова домовленість має ґрунтуватися на «взаємній вигоді та повазі». Бангладеш заявив, що Індія не відповіла на його запит щодо переговорів про нову угоду.

У Міністерстві закордонних справ Індії зазначили, що питання, пов’язані з річками, належать до компетенції Спільної річкової комісії двох країн. Її останні технічні переговори відбулися у травні, а остання офіційно підтверджена зустріч на міністерському рівні — 2022 року, після 12-річної перерви.

Індія та Бангладеш мають 54 транскордонні річки, а суперечки щодо розподілу води тривають десятиліттями. Запропонована угода щодо вод річки Тіста також залишається заблокованою з 2011 року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нестача води та сільське господарство

Колишній член Спільної річкової комісії від Бангладеш Малік Фіда А. Хан заявив, що Індія збудувала додаткові греблі у верхів’ях річки. На його думку, нова угода має враховувати зміну клімату та весь басейн Гангу.

У посушливому регіоні Барінд місцеві жителі розповідають про скорочення стоку Гангу, який у Бангладеш називають Падмою. За словами 72-річного священника Бікаша Сорена, протягом майже трьох місяців на рік течія річки майже не помітна. Зменшення водності також скоротило вилов риби та завдало шкоди посівам рису й пшениці.

Представник екологічної групи Riverine People Шейх Рокон попередив, що період без водних домовленостей у минулому мав тяжкі наслідки: щонайменше три річки майже пересохли. Зокрема, нестача води вплинула на річку Горай, яка несе прісну воду до мангрових лісів Сундарбану.

За даними державного агентства BSS, площа зрошення в межах проєкту «Ганг—Кобадак» уже скоротилася з проєктних 955 до 550 квадратних кілометрів. У травні влада Бангладеш схвалила проєкт греблі на Падмі вартістю 2,8 млрд доларів, який має послабити дефіцит води та передбачає гідроелектростанцію потужністю 113 мегаватів.

Читай нас у