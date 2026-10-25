Бангладеш запросив дані про страту двох громадян — The Hindu

Бангладеш звернувся до влади Саудівської Аравії по детальну інформацію про страту двох своїх громадян — чоловіка та жінки — у регіоні Мекки. Їх стратили 14 жовтня після засудження за «непристойний вчинок» у мечеті в Мецці, повідомляє The Hindu.

Запит консульства Бангладеш

19 жовтня генеральне консульство Бангладеш у Джидді надіслало дипломатичний лист до представництва МЗС Саудівської Аравії в Мецці. У ньому попросили відповісти на шість запитань, зокрема повідомити обвинувачення, обставини й час імовірних правопорушень, дати затримання та надати засвідчені копії судових вироків.

Генеральний консул Бангладеш у Джидді також порушив це питання на зустрічі з високопосадовцем саудівського зовнішньополітичного відомства того самого дня.

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Дані про вироки та поховання

Дакка також просить уточнити, яким способом здійснили смертні вироки, де перебувають тіла страчених і чи планують їх повернути до Бангладеш, або ж їх уже поховали в Саудівській Аравії. Окремо влада запитала, чи мали обоє юридичне представництво під час слідства та судового процесу і чи зверталися вони по правову допомогу.

За даними бангладеської газети Prothom Alo, дипломатичні установи країни не мали докладної інформації про провадження, що передували стратам. У переданому саудівською стороною у вересні переліку ув'язнених фігурували звинувачення у подружній зраді та правопорушенні, пов'язаному з інформаційними технологіями, однак вироки там не вказували. Бангладеш прагне з'ясувати розбіжності між цими даними та публічним поясненням МВС Саудівської Аравії.

Також Бангладеш запитав інформацію про ще 20 громадян, чиї імена є у саудівському списку засуджених ув'язнених без зазначення призначених покарань. Саудівська сторона, за даними Prothom Alo, ще не відповіла на останнє дипломатичне звернення.

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