Bank Alfalah залишив Афганістан після 20 років роботи — Dawn
Bank Alfalah завершив вихід з афганського ринку, продавши свої активи в країні Ghaznafar Bank. Банк припинив банківські операції в Афганістані після двох десятиліть роботи, повідомляє Dawn.
Угоду завершили 5 листопада
У повідомленні для Пакистанської фондової біржі Bank Alfalah зазначив, що операцію завершили 5 листопада. Перед цим сторони підписали остаточні документи щодо угоди, а також отримали дозволи Державного банку Пакистану та центрального банку Афганістану Da Afghanistan Bank.
Регулятори обох країн дозволили Bank Alfalah продати й передати свої операції в Афганістані Ghaznafar Bank. У банку також заявили про виконання інших передумов, необхідних для завершення транзакції.
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Закриття відділень
За повідомленням Bank Alfalah, після продажу активів він припинив банківську діяльність в Афганістані. Банк має завершити закриття своїх афганських відділень відповідно до застосовних регуляторних вимог.
Bank Alfalah розпочав роботу в Кабулі у 2005 році. Там банк надавав послуги традиційного та ісламського банкінгу.