Банк Англії: молодь Британії потерпає від згортання найму — The Guardian

У Великій Британії молоді люди найбільше потерпають від уповільнення найму, оскільки роботодавці утримуються від набору нових працівників на тлі економічної невизначеності. Про це заступниця голови Банку Англії з монетарної політики Клер Ломбардельї заявила в інтерв’ю The Guardian.

За її словами, конфлікт на Близькому Сході спричинив зростання цін на енергоносії та погіршив економічні очікування, що сприяло збільшенню молодіжного безробіття. Ломбардельї назвала ситуацію «економікою на низькій передачі»: темпи найму суттєво зменшуються, водночас значного зростання звільнень не спостерігається.

Роботодавці відкладають набір

Компанії намагаються зберігати наявний персонал, але заморожують новий набір працівників, очікуючи більшої визначеності, пояснила представниця центробанку. Вона зазначила, що від цього передусім страждають люди, які лише виходять на ринок праці.

Найбільше скорочення вакансій, за її словами, помітне у сферах гостинності та роздрібної торгівлі, де молодь часто отримує перший досвід роботи. Опитані Банком Англії роботодавці також вважають найм молодого працівника ризикованішим, ніж раніше.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Безробіття та процентна ставка

Рівень безробіття у Великій Британії цього року зріс до 4,7%, а безробіття серед молоді підвищилося швидше та досягло найвищих поза періодом пандемії COVID-19 показників із 2015 року. Кількість молодих людей, які не навчаються, не працюють і не проходять професійної підготовки, наблизилася до мільйона.

Ломбардельї входила до більшості Комітету з монетарної політики Банку Англії, яка підтримала підвищення базової ставки з 3,75% до 4%. Вона не відкинула нового підвищення на 0,25 відсоткового пункту вже на засіданні в грудні, наголосивши, що рішення залежатиме від перебігу конфлікту, цін на енергію та нових економічних даних.

Водночас вона застерегла, що зростання безробіття не обов’язково послабить інфляційний тиск: роботодавці можуть зберігати потрібних працівників і відкривати лише ті вакансії, які складно заповнити.

Читай нас у