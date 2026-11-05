Банк Англії підвищив базову ставку до 4% — The Guardian

Банк Англії підвищив базову процентну ставку у Великій Британії з 3,75% до 4%. Це перше підвищення з серпня 2023 року. Як повідомляє The Guardian, рішення ухвалили на тлі зростання інфляції та енергетичних витрат, пов’язаних із війною в Ірані.

Голосування комітету

За підвищення ставки на 0,25 відсоткового пункту проголосували вісім із дев’яти членів Комітету з монетарної політики Банку Англії. Дев’ятий член комітету, Кетрін Манн, підтримала жорсткіший крок — підвищення одразу на 0,5 відсоткового пункту.

Голова Банку Англії Ендрю Бейлі допустив ще одне підвищення ставки найближчим часом, якщо ризики для інфляції не послабляться. Водночас він зазначив, що нинішнє рішення не слід розглядати як початок неминучої тривалої серії підвищень. Наступне рішення щодо ставки Банк Англії має оголосити 17 грудня.

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Прогноз інфляції та витрати домогосподарств

Банк Англії тепер очікує, що інфляція у Великій Британії в середині наступного року сягне 4,9%. У липневому прогнозі регулятор очікував показник на рівні 3,2%. У вересні інфляція, виміряна за індексом споживчих цін, становила 3,5%.

За оцінкою регулятора, конфлікт на Близькому Сході підтримував ціни на нафту вище 100 доларів за барель. Це може збільшити витрати бізнесу та споживачів. Банк також очікує, що граничний рівень тарифів на енергію, який встановлює Ofgem, у січні зросте до 2150 фунтів стерлінгів і знову підвищиться у квітні. Інфляція цін на продукти харчування, за прогнозом регулятора, може досягти 4,75% до середини 2027 року.

У Банку Англії вважають, що компанії, які досі частково стримували вплив дорожчих нафти й газу завдяки хеджуванню енергетичних витрат, можуть почати перекладати ці витрати на покупців через вищі ціни.

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