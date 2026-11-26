Близько 6,5 млн власників житла у Великій Британії до кінця 2029 року зіткнуться із середнім зростанням щомісячних виплат за іпотекою на 100 фунтів стерлінгів після завершення строку чинних договорів із фіксованою ставкою. Такий прогноз Банк Англії навів у звіті про фінансову стабільність, повідомляє BBC News.

Нова оцінка більш ніж удвічі перевищує прогноз, наведений Банком Англії у липні: тоді середнє підвищення щомісячного платежу оцінювали у 45 фунтів. У короткостроковій перспективі близько 1 млн домовласників, які мають іпотеку зі ставкою нижче 3% та повинні переоформити кредит до кінця наступного року, можуть побачити середнє зростання платежів на 200 фунтів щомісяця.

Вищі ставки після завершення фіксованих угод

За фіксованою іпотекою відсоткова ставка не змінюється до завершення строку угоди, який зазвичай становить два або п’ять років. Після цього позичальники обирають нову угоду. Більшість власників житла та покупців у Великій Британії користуються саме такими кредитами.

Середні ставки за дворічними та п’ятирічними фіксованими іпотеками досягли найвищого рівня приблизно за три роки. За даними сервісу Moneyfacts, у четвер середня ставка за дворічною угодою становила 5,99%, а за п’ятирічною — 6%.

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Банк Англії зазначив, що домогосподарствам із вищими виплатами може знадобитися скорочувати необов’язкові витрати або використовувати заощадження через вищі витрати на енергію та інші необхідні товари й послуги. Водночас у більшості домогосподарств є заощадження, тоді як домогосподарства з нижчими доходами, зокрема орендарі, мають менше можливостей для додаткових витрат, оскільки витрачають більшу частку доходів на найнеобхідніше.

Частині позичальників прогнозують менші платежі

На початку листопада Банк Англії вперше за понад три роки підвищив базову ставку — з 3,75% до 4%. Вона впливає на вартість запозичень для громадян і бізнесу.

Водночас близько 350 тис. позичальників, за прогнозом Банку Англії, можуть отримати нижчі щомісячні платежі, коли переоформлюватимуть іпотеку протягом наступних трьох років. Регулятор також не бачить ознак зростання кількості прострочених іпотечних кредитів або вилучення житла за борги.

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