У США у 2028 році до електромережі можуть додати близько 52 ГВт нових потужностей дата-центрів. Такий прогноз зробив банк Goldman Sachs, очікуючи, що швидке розширення цієї інфраструктури посилить попит на електроенергію та природний газ, повідомляє OilPrice.

Зростання попиту на електроенергію

Аналітики банку зазначили, що від початку року потужності дата-центрів і попит на електроенергію з їхнього боку у Сполучених Штатах зросли майже на 30%. За їхніми оцінками, дата-центри забезпечили понад третину загального приросту попиту на електроенергію у країні.

У Goldman Sachs очікують подальшого прискорення цього зростання. Воно буде пов’язане не лише зі збільшенням кількості об’єктів, а й із розширенням їхніх фізичних площ та підвищенням щільності енергоспоживання.

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Газова генерація для дата-центрів

Збільшення споживання електроенергії дата-центрами, за оцінкою видання, підтримає попит на природний газ. У матеріалі зазначається, що оператори дата-центрів розглядають газову генерацію як джерело надійної базової електроенергії, тоді як будівництво атомних електростанцій потребує більше часу.

Потужність газової генерації, що перебуває в розробці у США та безпосередньо пов’язана з дата-центрами, у першій половині року майже подвоїлася — до 189 ГВт. Водночас американський видобуток природного газу, за даними OilPrice, прямує до другого поспіль року з рекордними обсягами виробництва.

Видання також пов’язує зростання виробництва з внутрішнім попитом на електроенергію для дата-центрів, нарощуванням експорту скрапленого природного газу та розширенням потужностей зі скраплення газу.

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