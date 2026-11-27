У Токіо виконавчий директор Банку Японії Кадзусіґе Каміяма закликав світових регуляторів посилити захист від ризиків для фінансової стабільності та кібербезпеки, пов’язаних із появою нових форм цифрових грошей і фінансової інфраструктури. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Цифрові гроші та стабільність

За словами Каміями, стейблкоїни та токенізовані депозити, імовірно, співіснуватимуть і взаємодіятимуть між собою. Це створює нові виклики для регуляторів, зокрема потребу не допустити, щоб різноманіття цифрових грошей призвело до зайвої фрагментації системи або підірвало фінансову стабільність.

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Кіберризики через ШІ

Посадовець також заявив, що дедалі ширше використання штучного інтелекту створює нові кібербезпекові ризики. За його словами, органам влади та установам слід зміцнювати захист, оскільки ШІ посилює здатність виявляти та використовувати вразливості.

Виступаючи на семінарі Міжнародного валютного фонду з цифрових грошей і платежів у Токіо, Каміяма наголосив, що технологічні інновації можуть істотно поліпшити грошові операції та платежі, однак мають розвиватися разом із довірою. Він додав, що гроші центрального банку й надалі відіграватимуть фундаментальну роль як основа довіри в монетарній системі.

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