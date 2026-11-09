Банк Мальдів почав повертати платежі російських туристів — The Moscow Times

Найбільший банк Мальдів Bank of Maldives із 18 жовтня почав повертати платежі, здійснені російськими туристами. Орієнтовний обсяг затриманих або повернених платежів уже сягнув $2 млн, повідомляє The Moscow Times.

Звернення туроператорів

Російський союз туристичної індустрії звернувся до влади Російської Федерації, держави-агресора, з проханням провести консультації з владою Мальдів. Минулої п’ятниці організація також звернулася до посла Російської Федерації у Шрі-Ланці та на Мальдівах, а також до високопосадовця Міністерства економічного розвитку РФ.

За даними союзу, частина відхилених платежів надходила від іноземних сторонніх компаній, які виступали посередниками. Представник правління РСТ Артур Мурадян заявив, що учасникам галузі потрібно зрозуміти причини такого підходу та забезпечити своєчасну оплату готельних послуг.

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Проблеми з оплатою готелів

Виконавчий директор РСТ Дмитро Арутюнов повідомив, що туроператори змушені неодноразово сплачувати банківські комісії за транзакції, тоді як проживання в готелях лишається неоплаченим. У кількох випадках туристам із Росії довелося повторно платити за номери після прибуття або вони ризикували виселенням.

За інформацією газети «Коммерсант», Росія посідає друге місце після Китаю за кількістю іноземних туристів на Мальдівах. Із січня до жовтня країну відвідали 258 100 російських туристів, що становило 14,3% усіх прибуттів. Середня вартість бронювання туристичного пакета на Мальдіви становить близько 585 600 рублів, або $7 тис. Представники галузі попередили, що без розв’язання банківської проблеми російські туроператори можуть переглянути інвестиції та просування Мальдів як напряму відпочинку.

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