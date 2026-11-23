Bank of America зберіг прогноз середньої ціни нафти Brent на рівні 80 доларів за барель у 2027 році. Геополітичні ризики та відносно невеликі світові запаси нафти роблять ринок уразливим до перебоїв із постачанням, повідомляє OilPrice.

23 листопада станом на 9:02 за східним часом США котирування Brent знизилися на 2,9% — до 89,86 долара за барель. Американська нафта WTI також подешевшала на 2,9%, до 80,96 долара за барель. Bank of America очікує, що середня ціна Brent у 2028 році становитиме 70 доларів за барель, а WTI — 74 долари у 2027 році та 66 доларів у 2028-му.

Оцінки банків різняться

Bank of America назвав геополітику головним чинником цін на нафту та прогнозує зростання світового попиту на 3 млн барелів на добу в річному вимірі як у 2027-му, так і у 2028 році. Банк також звернув увагу на премію фізичного еталонного сорту Dated Brent над найближчими ф'ючерсними контрактами, назвавши її ознакою гострого дефіциту на фізичному ринку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Goldman Sachs зазначив, що ця премія скоротилася приблизно до 1 долара проти близько 31 долара на початку жовтня. Аналітики банку також оцінили, що ставки фрахтування нафтових вантажів в Атлантичному басейні впали на 60–70% порівняно з жовтневим піком.

Прогноз JPMorgan

JPMorgan очікує нижчих цін через тривалий надлишок пропозиції. За оцінкою банку, Brent утримуватиметься у верхній частині діапазону 70 доларів за барель у першій половині 2027 року, знизиться до верхньої частини діапазону 60 доларів у другій половині року та до середини цього діапазону у 2028 році.

Нафта також опинилася під тиском через розпродажі на фондових ринках на тлі сумнівів щодо перспектив штучного інтелекту. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про запуск ракет і дронів по американських військових об'єктах у Бахрейні. Єменські хусити заявили про пряме влучання по нафтопереробному заводу Rabigh у Саудівській Аравії, однак саудівська влада станом на ранок понеділка цього не підтвердила.

Читай нас у