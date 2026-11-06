Банки Естонії отримали право тимчасово зупиняти підозрілі платежі — ERR News

В Естонії банки отримали право тимчасово зупиняти підозрілі платежі, контактувати з поліцією та обмінюватися інформацією з іншими фінансовими установами. Відповідний закон ухвалив парламент країни, повідомляє ERR News.

Перекази новим отримувачам

Банки планують застосовувати нове право, зокрема коли клієнт переказує незвично велику суму новому отримувачу. Водночас втручатися в усі операції фінансові установи не можуть.

Керівниця напряму запобігання шахрайству Естонської банківської асоціації Сандра Хорма зазначила, що частина клієнтів може негативно сприйняти затримку платежу, оскільки зазвичай переконана у необхідності здійснити операцію. За її словами, банки прагнуть захистити людей у випадках, коли бачать, що клієнт спілкується з шахраєм.

Минулого року жителі Естонії втратили через шахраїв майже 30 млн євро. Повернути гроші змогли лише кілька відсотків потерпілих.

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Більше операцій із готівкою

Водночас у 2026 році в Естонії суттєво зросли зняття готівки та її використання. Хорма зазначила, що у відділеннях банків у таких випадках було дуже важко щось зробити. Вона також розповіла про випадки, коли люди пояснювали продаж квартир нібито переїздом до Росії для лікування.

У жовтні Суд Європейського Союзу постановив, що банк має нести відповідальність і відшкодувати кошти клієнтові, якщо шахрай здійснив переказ без згоди потерпілого. Водночас юристи не очікують, що це рішення спричинить зростання виплат компенсацій в Естонії.

Smart-ID і дзвінки

Адвокатка Ксенія Кравтшенко пояснила, що коли клієнт сам вводить дані безпеки та передає їх шахраєві після телефонного дзвінка, банк не вважає такий платіж несанкціонованим. Естонія також розглядала механізм, який блокував би введення PIN-кодів Smart-ID під час дзвінка, однак від цієї ідеї відмовилися через перевагу зручності для користувачів.

Творець Smart-ID Калев Піль зазначив, що таке обмеження могло б переривати дзвінки у WhatsApp або Messenger під час звичайних платежів, наприклад коли група друзів купує квитки.

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