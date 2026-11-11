Банки Німеччини створили компанію проти відмивання грошей — Der Spiegel

У Німеччині Commerzbank, Deutsche Bank і Німецька асоціація ощадних банків (DSGV) створили спільну компанію для протидії відмиванню грошей та іншим фінансовим злочинам. Її завданням буде раніше виявляти підозрілі грошові потоки між різними установами та обмінюватися інформацією про можливе шахрайство щодо приватних і корпоративних клієнтів, повідомляє Der Spiegel.

Обмін інформацією про шахрайство

Якщо один із фінансових інститутів виявить рахунок, який використовують у шахрайських схемах, він зможе передати відповідні відомості через спільну платформу іншим установам-учасницям. Вони зможуть на власний розсуд враховувати цю інформацію під час заходів із захисту від шахрайства.

Член правління Commerzbank, відповідальний за ризики, Бернд Шпальт заявив, що фінансові злочини стають дедалі професійнішими та не обмежуються межами окремих компаній. Менеджер Deutsche Bank Домінік Хеннен зазначив, що співпраця має посилити захист клієнтів і встановити нові стандарти в запобіганні шахрайству.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Платформа для інших установ

За даними партнерів, технічна модель дасть змогу установам зіставляти певну інформацію без розкриття всіх даних, що лежать в її основі. Член правління DSGV Йоахім Шмальцль повідомив, що платформу планують відкрити й для інших кредитних установ.

Щороку злочинці, за оцінками, вводять в економічний обіг мільярдні суми незаконного походження. Фінансові установи зобов’язані повідомляти органи влади про підозрілі операції, а німецький фінансовий нагляд BaFin регулярно вказує на недоліки у боротьбі з відмиванням грошей.

Читай нас у