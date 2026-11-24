Три банки Південної Кореї нададуть близько 820 млрд вон, або $611 млн, кредитів меншим постачальникам найбільших оборонних компаній країни. Фінансування має допомогти виробникам закуповувати сировину й обладнання, а також покривати операційні витрати на тлі зростання експортних замовлень, повідомляє Korea Herald.

Державні гарантії для кредитів

KB Kookmin Bank, Hana Bank і Woori Bank уклали угоду з державною Korea Trade Insurance Corp., владою провінції Південна Кьонсан, а також компаніями Korea Aerospace Industries, Hyundai Rotem і Hanwha Aerospace. Державна страхова корпорація гарантуватиме кредити, якими постачальники зможуть скористатися для фінансування виробництва.

Hana Bank відкриє до 302 млрд вон кредитів для компаній, рекомендованих Hyundai Rotem. Банк внесе до Korea Trade Insurance Corp. 18,5 млрд вон, а Hyundai Rotem — ще 3 млрд вон. Hana Bank також повністю покриватиме гарантійні збори та запропонує позичальникам пільгові умови кредитування й обміну валют, а також нижчі комісії за валютні операції.

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Умови програм банків

Woori Bank надасть до 302 млрд вон постачальникам, рекомендованим Hanwha Aerospace. Внесок банку становитиме 12,1 млрд вон, Hanwha Aerospace додасть 3 млрд вон. Woori протягом трьох років сплачуватиме річний гарантійний збір у 0,7% для нових позичальників; витрати на цю підтримку банк оцінює приблизно у 6,4 млрд вон.

KB Kookmin Bank передбачив близько 220 млрд вон гарантованих кредитів для постачальників Korea Aerospace Industries та оплачуватиме гарантійний збір протягом трьох років незалежно від обсягу позики. Перші гарантії за програмами на церемонії підписання в Чханвоні отримали постачальник Korea Aerospace Industries Distribution and Manufacturing for Aerospace та постачальник Hyundai Rotem WooriHQ.

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