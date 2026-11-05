Банки США посилили вимоги до кредитів для малого бізнесу — CNBC

Банки США у третьому кварталі посилили стандарти кредитування малого бізнесу та основних категорій комерційної нерухомості. Про це свідчить жовтневе опитування Федеральної резервної системи щодо практик банківського кредитування, повідомляє CNBC.

У дослідженні взяли участь 61 американський банк і 18 філій іноземних кредиторів у США. Опитування відображає заявлені банками зміни стандартів, умов і попиту на позики, а не фактичні обсяги виданих кредитів.

Тиск на малий бізнес і нерухомість

Умови комерційного та промислового кредитування великих і середніх компаній загалом не змінилися порівняно з попереднім опитуванням. Водночас банки посилили вимоги до малих підприємств, зокрема щодо надбавок за ризиковими позиками для компаній усіх розмірів.

Серед причин кредитори назвали менш сприятливі або невизначеніші економічні умови, а також погіршення ситуації в окремих галузях. Банки також посилили стандарти для кредитів на будівництво й освоєння земельних ділянок, нежитлову нерухомість і багатоквартирні будинки. Попит на позики в усіх цих сегментах комерційної нерухомості послабився.

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Кредитори стали обережнішими і щодо небанківських фінансових компаній, зокрема фондів прямих інвестицій та посередників у бізнесовому й іпотечному кредитуванні. Водночас ці позичальники повідомляли про більшу потребу в ліквідності.

Вибірковіші рішення для домогосподарств

Стандарти іпотечного кредитування загалом залишилися без істотних змін. Банки дещо пом’якшили умови для іпотечних кредитів великого розміру, але посилили їх для субстандартних позик. За всіма категоріями житлових кредитів респонденти в сукупності зафіксували слабший попит.

Також банки частіше схвалювали заявки на кредитні картки від позичальників із найвищою та високою кредитоспроможністю, але рідше — від клієнтів із нижчою кредитною якістю. У ФРС зазначили, що тенденцію щодо субстандартних позичальників значною мірою сформували малі банки.

CNBC також зазначає, що 5 жовтня дохідність 10-річних казначейських облігацій США сягнула внутрішньоденного максимуму 5,349% — найвищого рівня з квітня 2002 року.

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