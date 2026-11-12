Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор залишає гурт через тинітус — Rolling Stone

Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор оголосив, що залишає колектив через погіршення нещодавно діагностованого тинітусу — стану, пов’язаного зі слухом. Про це Rolling Stone повідомило 12 листопада.

Музикант назвав це рішення одним із найскладніших у своєму житті. За його словами, гра на барабанах у Duran Duran була радістю його життя, однак тинітус поступово посилювався. Тейлор зазначив, що настав момент дослухатися до свого організму та лікарів.

Останній етап у гурті

Тейлор сказав, що залишає Duran Duran на високій ноті після успішного туру Великою Британією та Європою. Він також згадав другий виступ гурту як хедлайнера на BST Hyde Park, введення колективу до Зали слави рок-н-ролу та повернення до студійної роботи з Найлом Роджерсом.

Барабанщик додав, що пишається пройденим шляхом і зберігає теплі почуття до Саймона Ле Бона, Ніка Роудса та Джона Тейлора.

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Історія Роджера Тейлора в Duran Duran

Роджер Тейлор приєднався до Ніка Роудса й Джона Тейлора 1979 року, замінивши першого барабанщика та співака гурту Стівена Даффі. Наступного року до них долучилися Саймон Ле Бон та гітарист Енді Тейлор, сформувавши класичний склад Duran Duran періоду альбому Rio.

Після трьох перших альбомів — дебютного Duran Duran, Rio та Seven and the Ragged Tiger — Тейлор залишив гурт 1986 року. У 1994-му він ненадовго повернувся, а 2001 року знову возз’єднався з колективом і відтоді був його барабанщиком.

Ле Бон, Роудс і Джон Тейлор у спільній заяві назвали музиканта своїм братом. Вони зазначили, що його гра на барабанах визначала звучання Duran Duran від самого початку, підтримали рішення Тейлора та побажали йому здоров’я і щастя.

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