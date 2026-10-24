Баристер Денніс надсилав сексуальні повідомлення жінці з Камбоджі — ABC News Australia

Австралійський баристер Марк Денніс, який у 2018–2020 роках був головою благодійної організації Sunrise Cambodia, надсилав колишній працівниці організації в Камбоджі сексуалізовані повідомлення та просив допомогти знайти молоду англомовну незайману жінку. Про це йдеться у розслідуванні ABC.

Жінка, яку медіа називає Акарою, розповіла, що Денніс надіслав їй посилання на відео, де він займався сексом із камбоджійцем. Після того як вона відмовилася переглядати інші записи, він продовжував писати та телефонувати. ABC повідомило, що перевірило метадані листування: повідомлення надсилалися з номера, який Денніс використовував у юридичній практиці. За словами Акари, вона не повідомляла про це Sunrise або поліцію та назвала ці повідомлення огидними.

Кримінальна справа та розслідування поліції

У січні Денніса затримали в аеропорту Сіднея та висунули йому обвинувачення у зберіганні й передаванні матеріалів із сексуальним насильством над дітьми. За кілька тижнів його знайшли мертвим удома, до судового розгляду справи він не дійшов.

Австралійська та камбоджійська поліція, за інформацією ABC, продовжують спільне транскордонне розслідування під кодовою назвою Operation Queenstown. Воно охоплює мережу контактів Денніса, зокрема його зв’язки з Sunrise Cambodia. Представник організації заявив, що правоохоронці не ідентифікували жодну нинішню або колишню дитину Sunrise як жертву Денніса.

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Питання до захисту дітей

Колишні працівники Sunrise повідомили ABC про історичні претензії до практик захисту дітей в організації. Вони, зокрема, стверджували, що Денніс міг поводитися неналежно щодо працівниці та дівчат-підлітків, а також заходив до дитячих спалень. За даними ABC, про ці твердження не повідомляли Sunrise.

Документи, отримані ABC, також описують заяву 16-річної дівчини про ймовірне зґвалтування водієм притулку. Згідно з документами, раніше водієві винесли остаточне попередження через сексуалізовану поведінку щодо дітей. Sunrise заявила, що історичні випадки, про які запитувало медіа, не відображають сучасних процедур захисту дітей, механізмів нагляду та оновлених політик організації.

Колишній операційний менеджер Sunrise Роб Медсен закликав провести незалежне розслідування ролі Денніса в організації за участі камбоджійських фахівців і забезпечити підтримку можливим постраждалим.

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