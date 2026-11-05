Баркін очікує поступового підвищення ставок у США — CNBC

Президент Федерального резервного банку Ричмонда Томас Баркін заявив, що Федеральній резервній системі США, ймовірно, доведеться надалі підвищувати відсоткові ставки. Водночас він зазначив, що не може сказати, наскільки значним буде підвищення та якими будуть його темпи.

Занепокоєння через інфляцію

В інтерв’ю CNBC Баркін висловив занепокоєння високою інфляцією та сказав, що монетарну політику необхідно буде скоригувати. За його словами, безробіття перебуває поблизу рекордно низьких рівнів, тоді як інфляція є надто високою.

«Безробіття близьке до рекордно низьких рівнів, а інфляція надто висока. Це означає, що шлях доволі зрозумілий. Питання, звісно, у темпах», — сказав Баркін в інтерв’ю CNBC.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поступовий темп

На думку Баркіна, поступове підвищення ставок є виправданим через невизначеність у світі та нову інформацію, яка може надходити в цей період. Він додав, що такий темп і надалі видається йому доцільним.

Коментарі Баркіна прозвучали трохи більш як через тиждень після того, як його колеги вирішили зберегти цільовий діапазон базової ставки ФРС за одноденними позиками на рівні від 3,75% до 4%. Наразі Баркін не має права голосу у Федеральному комітеті з операцій на відкритому ринку, який визначає ставки, однак отримає його у 2027 році.

Читай нас у