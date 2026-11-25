Іспанська «Барселона» 25 листопада перемогла азербайджанський «Сабах» із рахунком 4:1 у матчі Ліги чемпіонів на Олімпійському стадіоні в Баку. Два м’ячі за каталонський клуб забив Ентоні Гордон, по голу також записали на свій рахунок Карім Адеємі та Габріел Жезус, повідомляє Channel NewsAsia.

Два голи Гордона

У першому таймі «Барселона» певний час не могла відкрити рахунок. Адеємі, який вийшов на правому фланзі атаки замість травмованого Ламіна Ямаля, виконав подачу. Голкіпер Стас Покатілов відбив м’яч до межі воротарського майданчика, після чого Гордон відправив його у ворота.

Через шість хвилин після перерви Покатілов парирував удар Жезуса просто на Гордона, і англійський нападник оформив дубль. На 55-й хвилині забив Адеємі, а ще за п’ять хвилин Жезус довів рахунок до 4:0.

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Гол господарів і становище команд

«Сабах» скоротив відставання після години гри: відзначився Джой-Ленс Міккелс. Попри це «Барселона» продовжувала атакувати до фінального свистка, однак більше не забила.

Це була четверта перемога команди Гансі Фліка у п’яти матчах етапу ліги. «Барселона» посідає четверте місце в турнірі, а «Сабах» — 32-ге. Ламін Ямаль не поїхав на матч через травму щиколотки.

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