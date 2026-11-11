Барселона відкрила меморіал на 26 тисяч ніш для праху вболівальників — The Guardian

ФК «Барселона» в Іспанії відкрив Memorial FC Barcelona — меморіал на 26 тисяч ніш, де вболівальники клубу зможуть розміщувати урни з прахом. Проєкт є частиною реконструкції стадіону «Камп Ноу», повідомляє The Guardian.

Вартість місця в меморіалі

Розміщення урни на 10 років коштуватиме 2490 євро, на 50 років — 6000 євро. Також передбачено щорічну плату за обслуговування у 70 євро. Місце без обмеження строку коштуватиме 10 тисяч євро, а меморіальна табличка — ще 490 євро.

Віцепрезидентка клубу з інституційних питань Марія Елена Форт під час презентації меморіалу розповіла, що її дідусь хотів бути похованим біля поля «Барселони», аби чути забиті голи й після смерті. За її словами, про це мріють багато прихильників команди.

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Дизайн і реконструкція Камп Ноу

Меморіал за проєктом архітектора Кіке Монтої складатиметься з чотирьох великих освітлених квадратів. Пам’ятні таблички встановлять у скляній стіні з LED-підсвіткою, а урни зберігатимуть за муралом, присвяченим ключовим моментам 125-річної історії клубу.

Будівельні роботи мають початися наприкінці наступного року. У клубі заявили, що місця вже зарезервували понад тисяча вболівальників. Їхні внески мають піти на покриття витрат на реконструкцію арени, збудованої 1957 року.

У 2023 році «Барселона» розпочала проєкт збільшення місткості «Камп Ноу» з 99 354 до 105 тисяч глядачів. Початкова оцінка вартості реконструкції становила 900 млн євро, однак витрати наближаються до 2 млрд євро. Під час встановлення даху на «Камп Ноу» клуб проведе частину наступного сезону на Олімпійському стадіоні місткістю 55 926 місць.

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