«Портленд Трейл Блейзерс» переміг «Філадельфію Севенті Сіксерс» з рахунком 128:111 у виїзному матчі у Філадельфії, США. Баскетболіст Дені Авдія став найрезультативнішим гравцем «Портленда», набравши 31 очко, зробивши три підбирання та сім передач. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Авдія реалізував 12 із 19 кидків із гри та п'ять із дев'яти триочкових. У першій половині він набрав 25 очок, влучивши дев'ять разів із 12 спроб із гри та п'ять разів із шести через дугу. Після цієї перемоги показник «Портленда» становить 11-6, тоді як «Філадельфія» з показником 14-4 перервала серію з п'яти перемог.

Перелом після великої перерви

Першу половину команди завершили внічию — 69:69. «Портленд» реалізував 12 із 26 триочкових кидків, а «Філадельфія» мала перевагу за очками з-під кошика — 32:16. Утім, після перерви гості посилили захист, завершили третю чверть за рахунку 101:92 на свою користь і зрештою виграли з різницею у 17 очок.

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Внесок партнерів Авдії

Донован Клінган додав до перемоги 15 очок і 18 підбирань, а Деміан Ліллард і Джру Голідей набрали по 18 очок. Скут Гендерсон записав до активу 17 очок, причому всі — у другій половині, а також три підбирання й три передачі. Під час його 26 хвилин на майданчику «Портленд» переграв суперника на 28 очок, а лавка гостей набрала 54 очки проти 24 у резервістів «Філадельфії».

Господарі грали без Джоела Ембііда, який пропустив матч через хворобу. Леброн Джеймс набрав 23 очки, Тайріз Максі — 22, а Джейлен Браун, який повернувся після травми, — 20. Наступний матч «Портленд» проведе вдома проти «Сан-Антоніо Сперс» у межах NBA Cup.

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