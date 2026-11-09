Баскетболіст Джеремі Сохан набрав 24 очки в дебюті за Texas Legends — Interia Sport

Польський баскетболіст Джеремі Сохан дебютував за Texas Legends у NBA G League та набрав 24 очки в гостьовій грі проти Mexico City Capitanes у Мехіко, Мексика. Команда Сохана зазнала поразки з рахунком 91:107, повідомляє Interia Sport.

Найрезультативніший у матчі

Сохан вийшов у стартовій п'ятірці Texas Legends і провів на майданчику 31 хвилину. Окрім 24 очок, він записав до активу два підбирання, дві передачі, одне перехоплення та один блок-шот.

Баскетболіст реалізував 9 із 13 кидків із гри, зокрема три з чотирьох триочкових. Він став найрезультативнішим гравцем зустрічі: у складі Mexico City Capitanes 21 очко набрав Джеймс Букнайт.

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Наступна гра проти Capitanes

Texas Legends є фарм-клубом Dallas Mavericks. Сохан приєднався до команди, прагнучи повернутися до NBA. Наступний матч Texas Legends також проведуть на виїзді проти Mexico City Capitanes — 11 листопада о 03:00 за польським часом.

За чвертями матч завершився з рахунком 30:24, 27:34, 25:14, 25:19 на користь Mexico City Capitanes.

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