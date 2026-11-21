«Клівленд Кавальєрс» перемогли «Індіана Пейсерс» з рахунком 128:119 у матчі NBA Cup, а захисник Джеймс Гарден набрав 51 очко. Як повідомляє Sky Sports, цей матч став для гарда 26-м у кар’єрі, в якому він подолав позначку 50 очок.

Третє місце в історії НБА

Завдяки цьому результату Гарден обійшов покійного Кобі Браянта та посів третє місце в історії НБА за кількістю 50-очкових матчів. Для ветерана, який проводить 18-й сезон у лізі, це була перша гра з 50+ очками після матчу за «Лос-Анджелес Кліпперс» проти «Шарлотт Горнетс» 22 листопада 2025 року, коли він набрав 55 очок.

Гарден став шостим гравцем, який набрав щонайменше 50 очок у складі «Клівленда». Це також його найрезультативніший матч за «Кавальєрс» після переходу до команди поблизу лютневого дедлайну обмінів: раніше його особистим максимумом за клуб були 36 очок у грі з «Чикаго» минулого сезону.

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Вирішальний ривок у третій чверті

Гарден реалізував 15 із 26 кидків з гри, зокрема сім із 11 триочкових, а також усі 14 штрафних. На його рахунку також шість підбирань і шість передач. Донован Мітчелл додав 20 очок, а Пейтон Вотсон — 15.

На початку третьої чверті «Клівленд» вів 74:73, після чого здійснив ривок 21:4 менш ніж за чотири хвилини. Гарден набрав у цей відрізок 13 очок, влучивши всі чотири кидки з гри, включно з двома триочковими. Найбільша перевага «Кавальєрс» сягнула 23 очок — 113:90, однак «Індіана» відповіла серією 21:4 і скоротила відставання до двох володінь. Мітчелл зупинив цей ривок влучним кидком.

У складі «Пейсерс» Івіца Зубац набрав 21 очко та зробив 10 підбирань, ще 21 очко записав до активу Паскаль Сіакам. «Клівленд» виграв третій із чотирьох останніх матчів і має баланс 2-1 у Східній групі B NBA Cup, тоді як «Індіана» зазнала третьої поспіль поразки та має показник 1-2.

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