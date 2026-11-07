Баскетболіст Леброн Джеймс набрав 8 очок у Клівленді — Sky Sports News

У Клівленді «Філадельфія Севенті Сіксерс» програла «Клівленд Кавальєрс» з рахунком 95:119 у матчі групового етапу Кубка НБА. Леброн Джеймс, який у міжсезоння підписав контракт із філадельфійською командою, набрав вісім очок у грі проти свого колишнього клубу, повідомляє Sky Sports.

Рідкісний результат Джеймса

Для 41-річного уродженця Акрона в штаті Огайо це лише десятий випадок за 1630 матчів регулярного сезону НБА, коли він завершив гру з однозначною кількістю очок. За 31 хвилину на майданчику Джеймс реалізував 3 із 12 кидків із гри, не влучив жодного з чотирьох триочкових і припустився шести втрат.

Після матчу Джеймс визнав, що не зміг знайти атакувальний ритм, а також узяв на себе відповідальність за велику кількість втрат. У першій половині зустрічі частина вболівальників «Кавальєрс» освистувала його щоразу, коли він отримував м’яч.

Історія виступів у Клівленді

Джеймс провів у «Клівленді» 11 сезонів упродовж двох періодів кар’єри. У 2010 році він залишив команду як вільний агент і перейшов до «Маямі Гіт», повернувся у 2014-му, а 2018 року приєднався до «Лос-Анджелес Лейкерс». У складі «Кавальєрс» він виграв титул чемпіона НБА 2016 року.

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Цього разу для чотириразового чемпіона НБА не показали відеоприсвяту. Під час візиту до «Кавальєрс» минулого сезону на арені демонстрували епізоди, де Джеймс набрав 25 очок поспіль у п’ятому матчі фіналу Східної конференції 2007 року проти «Детройт Пістонс».

Поразка стала для Джеймса другою найбільшою в Клівленді як для гравця команди-суперника. Його баланс виїзних матчів проти «Кавальєрс» становить 9 перемог і 5 поразок, причому три останні візити завершилися невдачами. «Філадельфія» знову зіграє в Клівленді 1 березня.

До цієї гри «Севенті Сіксерс» мали найкращий показник у НБА, однак після поразки їхній результат становить 8 перемог і 2 поразки. Головний тренер Нік Нерс заявив, що команда зіграла мляво, тоді як «Клівленд» був дуже сильним, і наголосив на потребі відновитися до матчу проти «Чикаго Буллз» у неділю.

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