Баскетболіст Стефен Каррі залишив гру через біль у животі — Sky Sports News

Баскетболіст «Голден Стейт Ворріорз» Стефен Каррі достроково залишив матч, у якому його команда поступилася «Х'юстон Рокетс» із рахунком 108:115, через біль у правій частині живота. Як повідомляє Sky Sports, гравець відчув дискомфорт після влучного триочкового кидка приблизно за сім із половиною хвилин до завершення першої чверті.

Каррі не повернувся на майданчик

Це влучання стало єдиним для Каррі у грі. Після кидка він схопився за правий бік і скривився від болю, після чого одразу підійшов до головного тренера Стіва Керра та пішов до роздягальні. До кінця матчу баскетболіст на паркет не повернувся.

Керр після гри розповів, що Каррі сказав, ніби щось потягнув у ділянці живота, і такого з ним раніше не траплялося. За словами тренера, рівень занепокоєння в команді високий, однак ступінь травми на той момент був невідомий.

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МРТ у другій половині матчу

Керр також повідомив, що в другій половині зустрічі Каррі залишив арену, щоб пройти МРТ. На момент коментаря команда ще не отримала додаткової інформації про його стан.

38-річний Каррі перед матчем посідав друге місце в НБА за середньою результативністю — 30,6 очка за гру. Він був найкращим бомбардиром «Ворріорз» у шести з восьми переможних матчів команди після старту сезону з трьох поразок. «Х'юстон» перервав восьмиматчеву переможну серію «Голден Стейт»; Кевін Дюрант набрав 20 очок, а Алперен Шенгюн і Амен Томпсон — по 19.

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