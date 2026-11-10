Баскетболіст Вембаньяма набрав 40 очок і увійшов в історію НБА — Anadolu Agency

У США «Сан-Антоніо Сперс» на виїзді перемогли «Фінікс Санз» з рахунком 122:96, продовживши переможну серію до дев’яти матчів. Віктор Вембаньяма набрав 40 очок, зробив 11 підбирань і дев’ять блок-шотів за 25 хвилин на майданчику.

Історичний показник Вембаньями

Як повідомляє Anadolu Agency, французький баскетболіст став одним із трьох гравців в історії НБА, які неодноразово записували на свій рахунок щонайменше 40 очок, 10 підбирань і вісім блок-шотів за матч. Раніше такого показника в кількох іграх досягали лише Карім Абдул-Джаббар і Девід Робінсон.

Найрезультативнішим гравцем «Фінікса» став Девін Букер, який набрав 32 очки та віддав чотири результативні передачі. Для «Санз» ця поразка стала шостою від початку сезону.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Перемога «Х’юстона» над «Денвером»

В іншому матчі «Х’юстон Рокетс» на своєму майданчику обіграли «Денвер Наггетс» — 110:100. Альперен Шенгюн оформив дабл-дабл: 20 очок, 11 підбирань і вісім передач, а також зробив одне перехоплення та один блок-шот за майже 35 хвилин гри.

Кевін Дюрант додав «Х’юстону» 23 очки, 12 підбирань і вісім передач. У складі «Денвера» Джамал Мюррей набрав 38 очок, а Нікола Йокич записав до активу 25 очок, 16 підбирань і дев’ять передач. Для «Рокетс» це була восьма перемога сезону, для «Наггетс» — четверта поразка.

Читай нас у