Bathla зупинила будівництво на 45 майданчиках в Австралії — ABC News Australia

В Австралії після переходу девелоперської групи Bathla під зовнішнє управління зупинилося будівництво на 45 майданчиках. Частина незавершених житлових проєктів розташована на заході Сіднея — зокрема в районах Марсден-Парк, Бокс-Гілл, Роуз-Гілл і Пемулвей. Як повідомляє ABC News Australia, у справі про крах Bathla Group на 3,4 млрд доларів опинилися сотні об’єктів.

Мешканка Бокс-Гілла Рінна Роке придбала триповерховий таунхаус на етапі проєктування. Навпроти її будинку Bathla зводила 47 помешкань, однак роботи припинилися два місяці тому. Вона сказала, що сподівалася на швидке завершення будівництва, адже хотіла жити у сформованій громаді.

Будівельники обережно ставляться до незавершених об’єктів

Професорка економіки нерухомості Технологічного університету Квінсленду Ліндалл Браянт зазначила, що нові підрядники можуть не хотіти гарантувати якість робіт, виконаних іншою компанією. За її словами, складно перевірити стан бетонних конструкцій, водопроводу чи електромереж, якщо частину будинків уже зведено.

Одна з компаній приватного капіталу, яка перебрала контроль над незавершеним проєктом Bathla, повідомила ABC, що веде переговори з будівельниками. Потенційні підрядники виявляють обережність. Керівник лобістської групи Urban Taskforce Australia Том Форрест заявив, що, на його думку, більшість проєктів буде завершено, якщо не виявлять значних дефектів, усунення яких коштуватиме дорожче за вартість ділянки з дозволом на забудову.

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Ризики для районів і муніципалітетів

Браянт попередила, що тривала затримка або зрив проєктів може залишити нові житлові райони незавершеними на роки, спричинити занедбання ділянок і негативно позначитися на вартості нерухомості. Роке назвала такий сценарій для Бокс-Гілла «жахливою історією» для мешканців.

Найбільше від зупинки будівництва можуть постраждати муніципалітети Блектаун і Гіллс-Шир: у першому роботи припинилися на восьми об’єктах Bathla, у другому — на чотирьох. Обидві ради зареєструвалися кредиторами у справі адміністратора. Вони можуть витрачати кошти на дороги та каналізацію, внески на які мав сплатити девелопер, і водночас втрачати очікувані надходження від місцевих зборів.

Деякі кредитори вже взяли об’єкти під контроль. Азійська компанія приватного капіталу PAG призначила ParkView підрядником для комплексу на 300 квартир у Пемулвеї. Ray White Capital, яка володіє ділянкою в Бокс-Гіллі, очікує завершення будівництва до квітня 2027 року. Leda Group веде переговори щодо добудови комплексу на 240 квартир у Марсден-Парку.

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