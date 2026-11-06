У Флориді федеральні агенти вранці 6 листопада затримали 82-річного Томаса Маркла, батька герцогині Сассекської Меган Маркл. Підозри стосуються ймовірного зберігання зображень сексуального насильства над дітьми, повідомляє Der Spiegel з посиланням на кілька медіа, зокрема Associated Press і Daily Mail.

Розслідування на Філіппінах

У жовтні медіа з посиланням на сина Маркла повідомили, що він нібито залишив значну кількість таких матеріалів у своєму колишньому будинку в провінції Себу на Філіппінах. Сам Маркл, який нині знову живе у США, відкинув звинувачення та назвав їх брехнею.

За словами міністра, під час розслідування вилучили близько 7 500 фотографій і одне відео з імовірними зображеннями сексуального насильства над неповнолітніми хлопцями та дівчатами. Він також заявив, що зображені діти були з Азії, Латинської Америки та Європи.

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Реакція родини

Меган Маркл раніше заявила, що глибоко приголомшена звинуваченнями проти батька. За її словами, ще 2018 року британські служби безпеки поінформували її про тривожні звинувачення щодо нього.

У полі зору філіппінських слідчих також опинився Томас Маркл-молодший, зведений брат Меган Маркл. Міністр внутрішніх справ Філіппін Хуаніто Віктор Ремулла, посилаючись на свідчення, заявив, що він може бути пов’язаний з імовірними правопорушеннями. Водночас його розглядають лише як особу, що становить інтерес для слідства, а не як підозрюваного.

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