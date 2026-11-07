Батька Неймара призначили гендиректором Сантоса — Channel NewsAsia

Бразильський футбольний клуб «Сантос» призначив Неймара-старшого, батька та агента футболіста Неймара, генеральним директором клубу. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на заяву «Сантоса».

Контракт до грудня

За даними бразильських медіа, угода Неймара-старшого розрахована до грудня. Він залишиться на посаді, якщо президента клубу Марсело Тейшейру переоберуть наступного місяця.

Тейшейра заявив, що клуб щодня шукає рішення та альтернативи для поліпшення ситуації й зміцнення управління. За його словами, призначення Неймара-старшого є ще одним кроком у цьому процесі, а його досвід і знання мають допомогти «Сантосу» розвиватися.

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Ситуація клубу в чемпіонаті

Після 34 матчів «Сантос» посідає дев’яте місце в бразильській Серії A, маючи 47 очок. Неймар-старший заснував агентство NR Sports, яке володіє правами на ім’я та зображення футболіста.

Неймар, який раніше грав за «Барселону» та «Парі Сен-Жермен», повернувся до свого рідного клубу «Сантос» у 2025 році. Він є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії — 80 голів у 130 матчах.

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