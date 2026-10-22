Батьки учнів приватних шкіл у Нігерії повідомили про додаткові платежі за випускні церемонії, підручники, харчування, фотографії, костюми, позакласні заняття та вечірки. Як повідомляє Premium Times Nigeria, ці витрати збільшують вартість навчання, зокрема для родин із кількома дітьми.

Одна з матерів в Абуджі розповіла виданню, що Megaliy International School нарахувала їй майже 100 тис. найр за випускні церемонії трьох дітей: 20 тис. найр — за завершення дитсадка, 25 тис. — молодшої середньої школи та 50 тис. — старшої середньої школи. За її словами, у роки, коли ніхто з дітей не був випускником, вона також сплачувала по 10 тис. найр за кожну дитину на підсумковий захід. Керівництво школи відмовилося від інтерв’ю з журналістами.

Платежі, від яких важко відмовитися

Батьки з Лагоса, Кадуна, Кацини, Абуджі та штату Бенуе розповіли, що деякі платежі школи називають добровільними. Водночас діти, чиї родини не платять, можуть не отримати частування або не взяти участі у святі. У Кацині один із батьків заявив, що несплата 3 тис. найр не впливала на видачу сертифіката його доньці, але визначала, чи отримає вона пакунок із частуванням.

У Лагосі мати дев’ятирічної учениці повідомила, що школа стягнула 45 тис. найр за випускну церемонію, а підготовка дитини до виступу коштувала їй ще 154 тис. найр. Інша мати сказала, що у школі її дітей витрати на церемонії та підручники включають до рахунку на початку навчального року, а випускники окремо оплачують святковий одяг і вечірку.

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Обмеження влади та підручники

У січні федеральний уряд Нігерії обмежив проведення випускних церемоній учнями шостого класу початкової школи та учнями JSS3 і SSS3 — випускних класів середньої освіти. Рішення оголосили разом із політикою багаторазового використання підручників, яка має дозволити використовувати навчальні матеріали протягом кількох навчальних років і передавати їх між братами та сестрами.

Влада штату Огун у червні заборонила випускні для дитсадків, підготовчих та інших невипускних класів і постановила проводити дозволені заходи без фінансових витрат для батьків. У штаті Бенуе в серпні 2025 року заборонили обов’язкові випускні церемонії, зокрема для учнів дитсадків, ясел і базових класів, а також примусові додаткові уроки без згоди батьків.

Опитані батьки також скаржилися на вимогу купувати підручники лише через школу. Адміністратори окремих закладів пояснювали це потребою використовувати однакові навчальні матеріали, а витрати на випускні — оплатою одягу, частування, сувенірів, оренди приміщення та культурної програми.

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