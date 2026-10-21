Батько Шані Лук знявся з виборів до Кнесету й підтримав Офера Вінтера — Jerusalem Post

В Ізраїлі Ніссім Лук, батько Шані Лук, яка загинула під час нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, оголосив про вихід із передвиборчих перегонів до Кнесету. Він вирішив підтримати Офера Вінтера та його партію «Амха Ісраель», повідомляє Jerusalem Post.

Підтримка партії Вінтера

Лук балотувався від правої партії «Орот га-Шахар», однак заявив, що надалі підтримуватиме виборчу кампанію Вінтера. Пояснюючи рішення, він висловив упевненість у лідерських якостях колишнього офіцера Армії оборони Ізраїлю та його спроможності реалізувати політику повної міграції палестинців із сектору Гази.

За словами Лука, однією з причин підтримки стала новоствореність партії Вінтера, яка, як він зазначив, не була причетна до подій 7 жовтня. Після нападу ХАМАС він публічно виступав за посилення політики безпеки Ізраїлю та міграцію палестинців із Гази.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява ЦАХАЛ про причетного до викрадення

Заява Лука прозвучала того самого дня, коли Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію Тамера Мохаммада Ібрагіма аз-Забака. За даними військових, він був членом ХАМАС, проник до Ізраїлю під час атаки 7 жовтня та брав участь у викраденні Шані Лук. ЦАХАЛ заявив, що аз-Забак загинув унаслідок ізраїльського авіаудару в районі Джабалії на півночі сектору Гази.

Шані Лук, 22-річна ізраїльсько-німецька татуювальниця, перебувала на музичному фестивалі Nova поблизу кібуцу Реїм під час нападу ХАМАС. Наприкінці жовтня 2023 року ізраїльські судово-медичні служби встановили її загибель після ідентифікації фрагмента черепа. Її останки ізраїльські військові повернули з Гази у травні 2024 року для поховання в Ізраїлі.

Читай нас у