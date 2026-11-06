Батько співпілотеси захистив її кваліфікацію після катастрофи у Флориді — CBC World

Батько 20-річної співпілотеси Наталії Гадельї Філгейрас, яка загинула разом із вісьмома іншими людьми в катастрофі Learjet у Флориді, США, виступив на пресконференції на захист професійної підготовки доньки. Аллан Філгейрас, який сам є пілотом, заявив, що неодноразово прослуховував її останні переговори з диспетчерами, намагаючись зрозуміти обставини падіння літака.

За даними CBC, під час останнього сеансу зв’язку з авіадиспетчерами Філгейрас спокійно повідомляла про обледеніння літака. Learjet прямував до Багамських островів, потрапив у грозу та сильну турбулентність, під час якої його кидало вгору й униз приблизно на 200 метрів.

Останні переговори екіпажу

Ситуація швидко погіршилася: у своєму останньому повідомленні співпілотеса оголосила аварійну ситуацію та повідомила про перевищення швидкості й зниження зі швидкістю 20 тисяч футів за хвилину. Її батько та фахівці з безпеки польотів відзначили, що вона продовжувала передавати диспетчерам інформацію про ситуацію на борту, хоча усвідомлювала критичність становища.

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Родина відповіла на критику

Родина Філгейрас вирішила відповісти на коментарі в інтернеті, де ставили під сумнів її вік і досвід роботи в кабіні Learjet. За даними родини, вона мала понад 1300 годин льотного досвіду та пройшла ґрунтовну підготовку для отримання ліцензії комерційного пілота. Адвокат родини Стюарт Гроссман заявив, що пресконференція мала на меті захистити пам’ять і репутацію загиблої; позовів у зв’язку з аварією наразі не планують.

Національна рада з безпеки на транспорті США ще встановлює причини катастрофи. Під час падіння літак перевищив передбачені конструкцією швидкісні обмеження, а фрагменти його хвостової частини знайшли за кілька кілометрів від місця аварії. За словами родичів, серед загиблих були підприємець у технологічній сфері Адам Робінсон, його дружина Гелен Шарп, двоє їхніх малолітніх дітей і няня Ана Марія Рамірес Сетіна. Також загинув 55-річний командир літака Джефф Грегорі, який керував літаком під час падіння.

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