Баварія розгромила Вольфсбург 4:1 у жіночій Бундеслізі — Der Spiegel

Мюнхенська «Баварія» перемогла «Вольфсбург» з рахунком 4:1 у топматчі жіночої футбольної Бундесліги, який відбувся у Вольфсбурзі, Німеччина. Про результат повідомив Der Spiegel. Зустріч двох клубів видання визначило як топматч.

Перевага Баварії

За оцінкою Der Spiegel, «Баварія» домінувала у грі та здобула переконливу виїзну перемогу. У заголовку матеріалу видання також наголосило на перевазі мюнхенської команди в матчі проти «Вольфсбурга».

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Оцінка матчу

Автор матеріалу Ріші Гьольшер зазначив, що підсумок поєдинку продемонстрував розстановку сил у жіночій Бундеслізі, подібну до ситуації в чоловічому футболі. На думку автора, «Баварія» стала командою, яку суперницям важко наздогнати.

На опублікованій до матеріалу світлині футболістки «Баварії» святкують перший гол у ворота «Вольфсбурга». Публікацію про матч оприлюднили 14 листопада 2026 року.

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