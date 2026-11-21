У Німеччині «Баварія» втратила лідерство в турнірній таблиці футбольної Бундесліги. На перше місце вийшла дортмундська «Боруссія», а Фелікс Нмеча забив гол, який вивів команду на вершину таблиці, повідомляє Der Spiegel.

Помилка воротаря на користь Дортмунда

У своєму огляді матчів Бундесліги видання зазначає, що дортмундці скористалися помилкою воротаря. Нмеча став автором гола, після якого «Боруссія» очолила турнірну таблицю.

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Конкуренти використали проблеми Баварії

За оцінкою Der Spiegel, суперники «Баварії» послідовно скористалися проблемами мюнхенського клубу. Серед команд, які отримали вигоду від ситуації, видання називає «Фрайбург» і «РБ Лейпциг».

Гру «Фрайбурга» Der Spiegel порівнює з виступом топкоманди, а атакувальні дії «Лейпцига» характеризує як сильні. Огляд був опублікований 21 листопада 2026 року.

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