У Гамбурзі, Німеччина, «Баварія» зіграла внічию 0:0 з місцевим «Гамбургом» у матчі Бундесліги. Мюнхенська команда з 44-ї хвилини грала в меншості після прямої червоної картки для Йозуа Кімміха.

Вилучення Кімміха

Кімміха вилучили після сутички без м’яча з Александером Россінгом-Лелесіітом: футболіст «Баварії» потягнув суперника за волосся. За Channel NewsAsia, кращі нагоди в матчі мав «Гамбург»: Мартін Аделін пробив повз ворота, а удар Себастіана Борнаува відбив голкіпер гостей Йонас Урбіг, який грав через травму Мануеля Ноєра.

Це п’ята нічия «Баварії» в сезоні та третя в останніх чотирьох матчах. Команда залишається непереможною, проте після 11 ігор має на одне очко менше за лідера таблиці «Боруссію» Дортмунд, яка набрала 24 бали у 10 поєдинках. Дортмундці наступного дня мали приймати «Баєр» Леверкузен.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розгром у Падерборні

В іншому матчі «Падерборн» розгромив «Шальке» з рахунком 8:1. Це найбільша перемога клубу в історії виступів у Бундеслізі: раніше команда не вигравала в елітному дивізіоні з різницею понад два м’ячі. Стефано Маріно оформив хет-трик, а «Падерборн» здобув третю перемогу в сезоні та піднявся на дев’яте місце.

Також «Кельн» переміг «Ельферсберг» 5:0 завдяки хет-трику Маріуса Бюльтера та дублю Саїда Ель-Мали. «Майнц» обіграв берлінський «Уніон» з рахунком 2:1.

Читай нас у