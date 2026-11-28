Американська військово-морська база Naval Support Activity (NSA) у Манамі, Бахрейн, через кілька місяців після ударів іранських дронів і ракет досі працює зі значно скороченим персоналом. Про це Jerusalem Post повідомив із посиланням на The Washington Post.

Наприкінці лютого, до початку операції Epic Fury, на базі перебували понад 8 тисяч людей. Тепер чисельність персоналу становить лише невелику частину від початкової. На базі розташовані штаб Військово-морських сил Центрального командування США та штаб П’ятого флоту США.

Збитки оцінюють у понад 400 млн доларів

NSA зазнала удару невдовзі після початку операції. За час війни загинули двоє цивільних, а сама база зазнала одних із найзначніших пошкоджень серед американських військових об’єктів, зазначає видання з посиланням на The Washington Post. Удари також зачепили енергетичну інфраструктуру Бахрейну, житлові будинки та дата-центри.

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За оцінкою Дослідницької служби Конгресу США, вартість пошкоджень бази, ймовірно, перевищує 400 млн доларів. Американські військові посадовці визнають, що наразі невідомо, коли і чи зможе об’єкт повернутися до початкового рівня роботи.

Райони поблизу бази спорожніли

За даними The Washington Post, після атак райони поблизу бази значною мірою спорожніли. Раніше там жили американські військовослужбовці та їхні родини; у цих кварталах діяли дитячі спортивні ліги, школа Міністерства оборони США, кінотеатр, продуктовий магазин і заклади американських ресторанних мереж. Серед випускників школи були члени королівської родини Бахрейну.

Водночас Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про нещодавню атаку на неназвану американську військову базу в Бахрейні; цю заяву цитує іранське агентство Fars. Під час інциденту Міністерство внутрішніх справ Бахрейну закликало громадян і жителів зберігати спокій та перейти до найближчих безпечних місць, не надавши інших деталей про загрозу.

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