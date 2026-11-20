У Японії базові споживчі ціни в жовтні зросли на 2,2% у річному вимірі. Темпи інфляції дещо прискорилися порівняно з вереснем, що посилило очікування близького підвищення відсоткової ставки Банком Японії.

Показник нижчий за прогноз

Базовий індекс споживчих цін не враховує вартості свіжих продуктів, ціни на які можуть суттєво коливатися. Результат виявився трохи нижчим за медіанний прогноз ринку, який передбачав зростання на 2,3%. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

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Очікування щодо ставки

Індекс, який виключає вплив як свіжих продуктів, так і пального та за оцінкою Банку Японії є точнішим індикатором інфляційного тиску, пов’язаного з попитом, у жовтні також зріс на 2,2% у річному вимірі. У вересні його зростання становило 2,4%.

Статистика буде одним із чинників, які Банк Японії оцінюватиме на дводенному засіданні з монетарної політики, що завершиться 18 грудня. Багато учасників ринку очікують, що регулятор підвищить ставку з нинішніх 1,25% до 1,5%.

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